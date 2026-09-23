Beim ersten Vorfall kollidierte ein Speedglider mit dem Zugseil einer Seilbahn. Der Pilot verlor daraufhin die Kontrolle und stürzte rund zehn Meter tief auf den Boden.<BR \/><BR \/>Kurz darauf ereignete sich laut Augenzeugen ein zweiter Zwischenfall: Ein Gleitschirmpilot wurde von ungewohnten Windverhältnissen überrascht. Anstelle des gewohnten Nordwinds herrschte Südostwind. Der Pilot geriet in Bedrängnis und krachte in ein angrenzendes Waldstück.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde mindestens einer der Verletzten mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Bozen geflogen. Die genauen Hergänge beider Unfälle werden von den Behörden ermittelt.