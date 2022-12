Schwerer Paragleiterunfall bei St. Kassian

Der Mann hatte sich mit einer Gruppe von Freunden an einem gefrorenen Wasserfall neben der Skipiste, die vom Lagazuoi bis zu Capanna Alpina führt, zum Eisklettern getroffen.Gegen 16.45 Uhr hatte die Gruppe den gefrorenen Wasserfall erklommen. Während sich seine Begleiter am Sicherungsseil über den mit Eis überzogenen Abhang abseilten, wählte der 32-Jährige eine andere Art des Abstiegs. Er sprang mit einem Paragleiter von der Klippe ab.Bei der Landung schlug der Mann mit voller Wucht auf dem gefrorenen Untergrund auf und zog sich schwere Verletzungen am Kopf und am Rücken zu. Sofort setzten seine Begleiter den Notruf ab und alarmierten die Rettungskräfte.Die Einsatzkräfte des Bergrettungsdienstes Aiüt Alpinisc Alta Badia machten sich unmittelbar auf den Weg zur Unfallstelle, ebenso der Notarzthubschrauber Aiut Alpin.Der schwerverletzte Eiskletterer wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus geflogen. Derzeit ist nicht bekannt, ob er in Lebensgefahr schwebt.