Der Skiunfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr im Skigebiet in Ratschings. Aus bisher unbekannter Ursache waren die beiden Skifahrer kollidiert, in der Folge wurden sie verletzt: Der 13-jährige Skifahrer erlitt ein Schädelhirntrauma und wurde mit schweren Verletzungen ins Bozner Spital gebracht. Der zweite Skifahrer, 22 Jahre alt, wurde mit erheblichen Verletzungen ins Spital nach Sterzing transportiert.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz standen die Pistenrettung, der Notarzt, der Notarzthubschrauber Pelikan 1 sowie das Weiße Kreuz.