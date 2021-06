Schwerer Traktorunfall oberhalb von Klausen

Am Proderhof in Freins in der Gemeinde Lajen ist am Montagvormittag um 11 Uhr ein schwerer Unfall passiert: Ein einheimischer Traktorlenker ist dabei schwer verletzt worden. Der Traktor hatte sich überschlagen, der Fahrer wurde vom Gefährt geschleudert.Der Notarzt, der Notarzthubschrauber Pelikan 2, das Weiße Kreuz mit einem Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr und die Carabinieri standen im Einsatz. Der schwerverletzte Traktorlenker wurde in das Bozner Krankenhaus gebracht.Etwa 50 Einwohner zählt der kleinste Ortsteil der Gemeinde Lajen, Freins. Zwischen 1000 und 1200 Meter liegen die Höfe und Häuser verstreut am linken Hang des Eisacktales.

kn