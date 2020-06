Schwerer Unfall auf A22: Lieferwagen in Stücke zerrissen

Zur Mittagszeit am Freitag hat sich auf der Nordspur der A22 bei Freienfeld ein aufsehenerregender Unfall ereignet: Ein Lieferwagen fuhr mit so großer Wucht auf einen Lkw auf, dass das Fahrzeug quasi in seine Einzelteile zerlegt wurde.