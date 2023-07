Schwerer Unfall auf A22: Lieferwagen prallt auf Lkw – Autobahn-Südspur gesperrt

Foto: © br

2 weitere Unfälle im Unterland

Um 18.24 Uhr wurden die Einsatzkräfte des Unterlandes zu einem Unfall auf der Autobahn gerufen: Auf der Südspur der A22 auf der Höhe von Margreid bei Kilometer 106 prallte ein Lieferwagen in einen Lkw.In der Folge fuhr noch ein Pkw in den völlig zerstörten LieferwagenDie Einsatzkräfte der Feuerwehren Neumarkt und der Berufsfeuerwehr eilten sofort zum Unfallort. Der Fahrer des Lieferwagens wurde ersten Informationen zufolge schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen gebracht werden.Die Autobahn-Südspur musste vorübergehend komplett gesperrt werden, um die Unfallstelle zu räumen. Dies hat lange Staus zur Folge.Bereits am Nachmittag kam es auf der Autobahn-Nordspur bei Neumarkt zu einem schweren Unfall bei dem ein mit Auto beladener Lkw und ein Wohnwagen verwickelt waren. Verletzt wurde niemand, eine vorübergehende Sperrung der Autobahn hatte aber lange Staus zur Folge (Hier lesen Sie mehr dazu). Ebenfalls im Unterland ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein weiterer Unfall: Ein Lieferwagen geriet bei Leifers über die Straße und stürzte rund 20 Meter über die Böschung (Hier lesen Sie mehr dazu).