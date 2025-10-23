<BR \/>Der Verkehrsunfall ereignete sich um 15 Uhr auf der Südfahrbahn der A22 bei Borghetto, an der Grenze zwischen Trentino und Venetien – zwei Menschen sind ums Leben gekommen. Ersten Informationen zufolge fuhr ein Lieferwagen - möglicherweise aufgrund der nassen Fahrbahn - heftig auf einen Lastwagen auf, der wegen eines Staus gebremst hatte. Daraufhin soll der Lieferwagen von einem Pkw gerammt worden sein. <BR \/><BR \/>Ein 32-jähriger Mann starb an der Unfallstelle, während der andere Fahrer, ein 53-jähriger Mann, in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde, wo er starb. Angeblich waren jeweils zwei Notarzthubschrauber und Notarztwagen sowie drei Rettungswagen vor Ort. Der Unfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn.<h3>\r\nStaugefahr auch in Südtirol<\/h3>Indes staut es auch auf den Straßen Südtirols. Wie das Online-Portal „verkehrsinfos.it“ berichtet, gilt es auf der Südspur der Brennerautobahn nach einem Unfall auf der Höhe von Kollmann mit 20 Minuten Verzögerung zwischen Klausen und Bozen Nord zu rechnen. Ebenso müssten Autofahrer auf der Brennerstaatsstraße südwärts rund 45 Minuten mehr Fahrtzeit zwischen Brixen und Klausen einplanen. Auch auf der Vinschgauerstaatsstraße soll es laut <a href="https:\/\/verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a> stauen: 35 Minuten Zeitverlust zwischen Forst und Naturns nach einem Unfall.