Gegen 11:56 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Klausen und Kardaun zu einem Einsatz auf die Südspur bei Kilometer 66 alarmiert.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313100_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten ein Pkw und ein Motorrad. Der Motorradfahrer zog sich dabei ein schweres Polytrauma zu.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1313103_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte sicherten umgehend die Unfallstelle ab und unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung des Schwerverletzten. Im Anschluss übernahmen die Feuerwehren die Aufräumarbeiten.<BR \/><BR \/>Neben den Feuerwehren Klausen und Kardaun standen auch das Weiße Kreuz Brixen, der Notarzthubschrauber Pelikan 2 sowie die Autobahnpolizei im Einsatz. <BR \/><BR \/>Zur genauen Unfallursache wird derzeit ermittelt.