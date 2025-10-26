Zum Unfall kam es kurz nach 4 Uhr auf der Südspur auf der Höhe der Raststätte von Trens. <BR \/><BR \/>Ein Pkw und ein Lieferwagen prallten dabei zusammen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230480_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Eine Person blieb schwerverletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Wehrleuten mit schwerem Bergegerät befreit werden. <BR \/><BR \/>Eine weitere Person erlitt mittelschwere Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus nach Brixen gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1230483_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Südspur blieb rund eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde über die Raststätte umgeleitet. <BR \/><BR \/>Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzt, die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Vahrn und Brixen sowie die Straßenpolizei.