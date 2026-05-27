Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist derzeit in Bruneck vor Ort: Drei Fahrzeuge waren ersten Informationen zufolge auf der Umfahrungsstraße zusammengekracht.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge sollen drei Fahrzeuge involviert worden sein. Der Aufprall war so heftig, dass mehrere Personen verletzt wurden – einige davon schwer. Nähere Details sind derzeit nicht bekannt.<BR \/><BR \/>Die Südumfahrung Bruneck auf der Pustertaler Staatsstraße ist nach dem Unfall gesperrt, es gibt bereits Rückstau. Wie die Verkehrsseite „ <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Verkehrsinfo<\/a>“ berichtet, wurde eine Umleitung über den Nordring eingerichtet.<BR \/><BR \/>Vor Ort sind derzeit die Freiwilligen Feuerwehren von Bruneck, St. Lorenzen und Percha sowie zwei Notarzthubschrauber.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>