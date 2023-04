Spektakulärer Unfall: 2 Autos prallen aufeinander – enormer Sachschaden

Auch am zweiten Pkw entstand Totalschaden. - Foto: © FFW Bozen

Teile eine Motor wurden an den Straßenrand geschleudert und mussten mithilfe eines Krans geborgen werden. - Foto: © FFW Bozen

2 Autos kollidierten so heftig, dass nahezu an beiden Fahrzeugen Totalschaden entstand.Die beiden Fahrer wurden durch den Zusammenstoß zwar glücklicherweise nicht in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, mussten vor Ort jedoch rettungsdienstliche Betreuung in Anspruch nehmen. Anschließend wurden sie mit 2 Rettungstransportwagen der Sektion Bozen des Weißen Kreuzes in das Bozner Krankenhaus gebracht wurden.Die Drususallee blieb für die Dauer der aufwändigen Aufräumarbeiten über längere Zeit gesperrt. Unter anderem musste mithilfe eines Krans ein Motorblock von der Fahrbahn gehoben werden, welcher durch die Wucht des Aufpralles aus einem der beiden Fahrzeugen regelrecht herausgerissen wurde. Auch galt es, großflächige Öl- und Treibstoffspuren zu binden.Der Funkstreifendienst der Carabinieri von Bozen begann umgehend mit den Ermittlungen zum Unfallhergang.Im Einsatz standen neben dem Rettungsdienst und den ermittelnden Polizeiorganen auch die Freiwillige Feuerwehr Bozen mit mehreren Fahrzeugen sowie der Straßendienst der Stadtgemeinde Bozen.