<div class="img-embed"><embed id="1365837_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gegen 10.30 Uhr wurde das Mädchen in der Nähe der Bushaltestelle vor dem Walther Park von einem Kleintransporter erfasst. Das Kind schwebt in Lebensgefahr und wurde ins örtliche Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365840_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Vor Ort im Einsatz standen Stadtpolizei, Staatspolizei sowie die Berufsfeuerwehr, das Weiße und das Rote Kreuz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365843_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365846_image" \/><\/div>