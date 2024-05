Schwerer Unfall in Lana: Fußgängerinnen von Motorrad erfasst

Fahrer verlor Kontrolle über Motorrad

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr in der Nähe des Tribusplatzes in Lana Ersten Angaben zufolge soll ein Bus vor der Einfahrt in den Kreisverkehr abgebremst haben. 2 nachfolgende Motorradlenker aus Deutschland bremsten ebenso ab.Ein dritter aus der Gruppe verlor jedoch die Kontrolle über seine Maschine und geriet auf den danebenliegenden Gehsteig, wo er 2 einheimische Fußgängerinnen erfasste.Eine der beiden Frauen, eine 76-jährige Einheimische, wurde beim Aufprall schwer verletzt, eine weitere Frau mittelschwer. Der deutsche Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen davon.Die sofort herbeigeeilten Rettungskräfte des Weißen und Roten Kreuzes sowie der Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung.Vor Ort waren auch die Carabinieri von Meran, die die Unfallerhebungen leiten, und die Freiwillige Feuerwehr von Lana . Die Verletzten wurden alle ins Meraner Krankenhaus gebracht.