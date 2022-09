Schwerer Unfall in Mezzolombardo: 3 Verletzte, einer schwer

Die beiden anderen Verletzten sind ein 60-jähriger Mann und eine 70-jährige Frau. Alle wurden in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht, 2 weitere Personen, ein 21-Jähriger und eine 25-jährige Frau, mussten nicht im Krankenhaus behandelt werden.Ersten Informationen zufolge waren 3 Fahrzeuge am Unfall beteiligt: 2 von ihnen stießen offenbar frontal zusammen; ein drittes wrude in den Unfall verwickelt. 2 der Fahrzeuginsassen waren eingeklemmt und der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mezzolombardo mit einer hydraulischen Zange war notwendig.Neben der Feuerwehr waren auch die Rettungsdienste, die Carabinieri und die Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort.