Schwerer Unfall in Schrambach: 3 Verletzte

Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr in Schrambach an der Kreuzung der Staatsstraße in Richtung Villnöss. Aus vorerst unbekannter Ursache krachte ein Touristenpaar aus Deutschland mit dem Motorrad gegen einen Pkw.Der Mann, um die 60 Jahr alt, verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Die Frau, auch sie soll um die 60 Jahre alt sein, verletzte sich mittelschwer. Das Weiße Kreuz Klausen brachte die Verletzte ins Krankenhaus nach Brixen.Im Pkw befand sich eine Familie aus Zypern. Mann und Frau blieben unverletzt, während sich das Kind leichte Verletzungen zuzog. Es wurde mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.Die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, die Carabinieri haben die Erhebungen aufgenommen.