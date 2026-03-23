Den Männern wird Körperverletzung und Freiheitsberaubung vorgeworfen. Auslöser soll ein Streit um Geld gewesen sein, wie die italienische Tageszeitung „L'Adige“ berichtet. Ersten Ermittlungen zufolge soll das mutmaßliche Entführungsopfer den beiden Verdächtigen Geld wegen unbezahlter Maurerarbeiten schulden.<BR \/><BR \/> Aus diesem Grund lockten sie den Mann offenbar in den Bereich des Parkplatzes „Zuffo“ in Trient. Dort sei er von den beiden Männern gezwungen worden, in ein Fahrzeug einzusteigen – während der etwa einstündigen Fahrt soll der Mann bedroht und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein. Anschließend wurde er wieder in derselben Gegend freigelassen. <BR \/><BR \/>Die beiden Männer, die bereits polizeibekannt sind, wurden auf Anordnung des Untersuchungsrichters in vorbeugende Verwahrungshaft ins örtliche Gefängnis überstellt. Die Ermittlungen sind im Gange.