Ein Kleintransporter ist auf der Brennerautobahn bei der Einfahrt Klausen in Fahrtrichtung Richtung Süden aus bisher unbekannter Ursache auf einen Lkw geprallt. Dabei wurde der Lenker des Kleintransporters im Fahrzeug eingeklemmt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264359_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Klausen mussten die Person mit technischem Gerät aus dem Unfallfahrzeug befreien.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264362_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die schwer verletzte Person wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war während der Rettungsarbeiten nur eingeschränkt befahrbar. Deshalb kam es zu kilometerlangen Staus.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1264365_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen auch die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwillige Feuerwehr Kardaun-Karneid. Ebenfalls vor Ort waren der Notarzt, das Weiße Kreuz sowie die Ordnungskräfte.