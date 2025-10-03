Der Alarm wurde gegen 13.30 Uhr ausgelöst. Sofort eilten Vertreter des Weißen Kreuz Lana und der Freiwilligen Feuerwehr Burgstall an den Unfallort. <BR \/><BR \/>Ein Pkw war auf der Südspur der MeBo verunfallt. Ersten Informationen zufolge soll er gegen eine Leitplanke gekracht sein. Dabei zog sich der Autolenker (68) aus Deutschland erhebliche Verletzungen zu. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus von Meran gebracht. <BR \/><BR \/> Die Straßenpolizei hat die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen.