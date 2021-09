Schwerer Verkehrsunfall auf der Straße nach Jenesien

Auf der Straße nach Jenesien ist es gegen 18.50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei stießen 2 Pkws nach dem dritten Tunnel zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde ein Fahrzeug von der Fahrbahn geschleudert und blieb in einem Graben neben der Straße liegen.Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und wurde schwer verletzt. Die angerückte Berufsfeuerwehr Bozen befreite die Verletzte Person mit Unterstützung der Freiwilligen Gries mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Unfallfahrzeug. Die Person im anderen Auto erlitt mittelschwere Verletzungen.Der Rettungsdienst samt Notarzt nahm die Erstversorgung vor und brachte die beiden Verletzten in das Bozner Krankenhaus. Für die Dauer der Rettungsarbeiten musste die Straße komplett gesperrt werden. Weiters im Einsatz standen die Behörden und der Straßendienst.

