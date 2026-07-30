Eine Gruppe von Trike-Fahrern (Motorrad mit drei Rädern Anm. d. Red.) war auf der Jaufenstraße talabwärts unterwegs, als gegen 12 Uhr bei Kilometer 32 aus bislang ungeklärter Ursache die Person, die in der Gruppe ganz hinten fuhr, von der Straße abkam und stürzte.<BR \/><BR \/>Laut ersten Informationen wurde sie dabei so schwer verletzt, dass für sie jede Hilfe zu spät kam. Die Person starb noch an der Unfallstelle. Zur Identität des Todesopfers liegen derzeit noch keine Informationen vor.<BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz stand neben der Freiwilligen Feuerwehr Walten, das Weißes Kreuz Passeier, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Carabinieri sowie die Notfallseelsorge.