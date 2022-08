Schwerer Verkehrsunfall bei Neumarkt: 3 Fahrzeuge stoßen zusammen

Der Unfall ereignete sich um 12.45 Uhr auf der Brennerstaatsstraße südlich von Neumarkt: Aus bislang ungeklärter Ursache prallten ein Pkw, ein Lieferwagen und ein Kleinlaster zusammen. Vor allem der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls arg in Mitleidenschaft gezogen, die Fahrerin verletzte sich erheblich.Sofort rückte das Notarztteam des Notarzthubschraubers Pelikan 1 aus. Die Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus geflogen. Die Fahrer der beiden anderen Unfallautos erlitten einen Schock.Die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle, die etwa eine Stunde in Anspruch nahmen. Im Einsatz standen zudem das Weiße Kreuz der Sektion Salurn, die Carabinieri von Neumarkt und der Landesstraßendienst.