<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr beim Kreisverkehr St. Michael\/Eppan. Der genaue Unfallhergang ist bis dato nicht bekannt. Fest steht, dass eine Person von einem Pkw in der Nähe des Weißen Kreuzes – Sektion Überetsch angefahren und schwer verletzt wurde.<BR \/><BR \/>Die Person wurde nach der Erstversorgung durch das Weiße Kreuz und den Notarzt ins Bozner Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr St. Michael\/Eppan sicherte die Unfallstelle ab und richtete einen Sichtschutz ein. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden. Auch die Carabinieri waren vor Ort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.