Schwerer Verkehrsunfall in Mailand: 2 junge Menschen tot

Die Behörden ermitteln.

Passiert ist der Unfall gegen 5 Uhr in der Forlanini Allee. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit auf 2 Pkw auf. Dabei kamen der 26-jährige Fahrer und ein 24-jähriger Insasse desselben Autos ums Leben.In den anderen beiden Fahrzeugen saßen zahlreiche Personen, darunter ein 8-jähriges Mädchen. 3 Insassen wurden mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus gebracht, andere wurden an der Unfallstelle versorgt.Die Behörden ermitteln nun den genauen Unfallhergang.