Schwerer Unfall am Mazziniplatz: Frau unter Lkw

Ein Foto von der Unfallstelle, gepostet vom Forza-Italia-Landtagsabgeordneten Carlo Vettori, der von der Bozner Stadtregierung umgehendes Handeln fordert. - Foto: © Carlo Vettori

Foto: © DLife

Es war am frühen Nachmittag, als sich am Mazziniplatz in Bozen ein schwerer Verkehrsunfall ereignete: Eine Radfahrerin ist von einem Lkw überfahren worden.Wie schwer die Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt.Die Kreuzung am Mazziniplatz wurde abgesperrt, um den Einsatz der Rettungskräfte zu erleichtern.An dieser Stelle haben sich in der Vergangenheit mehrere Unfälle ereignet, der letzte vor einigen Tagen.