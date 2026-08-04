Nicht alle Feuerwehreinsätze enden mit nassen Schläuchen – manchmal liegt das Wasser schon im Tank. Und genau der machte der Freiwilligen Feuerwehr Percha am Montagabend Arbeit.<BR \/><BR \/>Gegen 21 Uhr verlor ein Sondertransport im Bereich der Kreuzung Litschbach an der Pustertaler Straße seine Ladung: einen Wassertank für ein Heizwerk. Der Tank kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Verletzt wurde dabei niemand, auch Fahrzeuge oder andere Sachwerte blieben unbeschädigt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343337_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Percha wurde alarmiert, um die Einsatzstelle auszuleuchten, die Straße abzusichern und den Verkehr zu regeln. Gemeinsam mit privaten Kranunternehmen wurde der Wassertank gesichert und anschließend auf einen Tieflader verladen, damit der Transport fortgesetzt werden konnte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343340_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Wegen der Größe und des Gewichts des Tanks nahm die Bergung einige Zeit in Anspruch. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.<BR \/><BR \/>Neben 18 Wehrmännern der Feuerwehr Percha mit Kleinlöschfahrzeug (KLF) und Tankrüstfahrzeug (TRF) standen auch die Carabinieri Bruneck sowie der Verantwortliche des Straßendienstes im Einsatz.