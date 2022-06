Schwerverletzte bei Bergunfällen

An der Portlesspitze im Matschertal in den Ötztaler Alpen stürzte und rutschte eine Person kurz vor 11.30 Uhr auf etwa 3000 Metern über dem Meeresspiegel ab und wurde dabei schwer verletzt. Bergrettung und Pelikan 3 eilten der Person zu Hilfe.Und am Munt de Puez am Grödner Joch ist eine Person 70 Meter in die Tiefe gestürzt. Das Unglück ereignete sich auf etwa 2400 Metern Höhe. Im Einsatz stand der Aiut Alpin Dolomites.