Ein um die 50 Jahre alter Mann aus Deutschland war am Vormittag nahe des „Torgglerhofs“ mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei erlitt er – trotz Helm – ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Das Weiße Kreuz Meran samt Notarzt des Sanitätsbetriebs eilten dem Mann zu Hilfe: Er wurde intubiert und direkt in das Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Und kurz vor 18 Uhr war ein Fahrradfahrer (ohne Helm) in der sogenannten Stemmerkurve in Zenoberg\/Dorf Tirol zu Sturz gekommen: Das Weiße und Rote Kreuz samt Notarzt des Sanitätsbetriebs rückten aus und brachten den Bundesdeutschen (Jahrgang 1957) nach der Erstversorgung mit schweren Gesichtsverletzungen in das Meraner Spital. Auch die Feuerwehr Zenoberg war im Einsatz.