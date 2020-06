Schwerverletzter bei Messerangriff in Innsbruck

Auch warum es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, war noch unklar. Laut dem 35-Jährigen habe ihn ein 40-jähriger Landsmann zunächst mit einem Werkzeug ins Gesicht geschlagen. Dadurch habe er einen Zahn verloren und sei anschließend mit einem Schraubenschlüssel auf den 40-Jährigen losgegangen, hatte der 35-Jährige zur Polizei gesagt. Daraufhin habe eine weitere Person – vermutlich ein 44-jähriger Serbe – dem 35-Jährigen mit einem Messer in die Hüfte gestochen.Nähere Details lagen zunächst nicht vor. „Wir konnten die Beteiligten noch nicht befragen“, meinte Kranebitter. Zudem sei der 44-Jährige, der das Messer geführt haben dürfte, noch flüchtig. „Wir konnten ihn an seiner Wohnadresse vorerst nicht auffinden“, sagte der LKA-Ermittler. Der 35-Jährige war nach dem Vorfall in der Nähe eines Einkaufszentrums aufgefunden worden. Er wurde nach der Erstversorgung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

apa