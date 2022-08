Schwerverletzter nach Paragleiterunfall in Nordtirol

Nachdem sie 5 Minuten in der Luft gewesen waren, wollte der Pilot laut Polizei zu einer Außenlandung ansetzen. Allerdings kam es während Flug und Landung zu Problemen und die beiden stürzten aus noch unbekannter Höhe ab.Die 16-Jährige lief zur nahe gelegenen Tappenalm und setzte die Rettungskette in Gang. Der 62-Jährige wurde mit schweren Kopf- und Rückenverletzungen vom Notarzthubschrauber geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die ebenfalls verletzte Jugendliche wurde mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.