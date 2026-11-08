Schwester Konstantia, die hochenergetische und zugleich tief spirituelle Ordensfrau, werden wir in guter Erinnerung behalten – und durchaus auch um viele Einflüsterungen von oben bitten“: Das schreibt der Innsbrucker Diözesanbischof Hermann Glettler im Vorwort zum Buch „Konstantia Auer – Pionierin der sozialen Seelsorge“, das der Verlag Tyrolia am vergangenen Donnerstag in Innsbruck vorstellte. Bischof Glettler selbst hatte übrigens angeregt, eine Biografie über diese Pionierin des Sozialen zu verfassen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die guten Erinnerungen in der Nachbardiözese hat der Philosoph und Schriftsteller Martin Kolozs in ein Buch gepackt. Er hat sich mit mehreren Biografien (u. a. von Bischof Reinhold Stecher und Karl Rahner) einen Namen gemacht.<h3>\r\n„Deprimierend“ wenige schriftliche Quellen<\/h3>Wie der Autor schreibt, konnte er bei bekannten Kirchenmännern aus dem Vollen schöpfen. Geradezu „deprimierend“ sei es dagegen, dass die Ordensfrau, „die so pionierhaft und visionär über Jahrzehnte hinweg in Tirol gewirkt hatte, kaum Spuren hinterlassen hat, die mit Dokumenten oder wissenschaftlichen Arbeiten schlüssig belegt waren“. Kolozs stützte sich vor allem auf Erzählungen von Familie und Wegbegleitern.<BR \/><BR \/> Zudem schöpfte er aus eigener Erinnerung, denn er kannte die Ordensschwester persönlich: „Sie war unruhig im besten Sinne des Wortes, eine Rastlose, aber mit genauen Zielen; jemand, der immer wusste, dass nicht schöne Worte, sondern konkretes Handeln hilft“, sagt Kolozs.<h3>\r\nImmer mit dem Fahrrad unterwegs<\/h3>Im Buch zeichnet er das Leben dieser „kleinen, dynamischen Frau“ nach: Konstantia Auer kam 1930 auf dem Unterkehrerhof im Weiler Ried über Greinwalden (Pfalzen) zur Welt. Rita wuchs mit acht Geschwistern in harter Arbeit und Entbehrung auf. 1956 trat sie in Meran in die Gemeinschaft der Barmherzigen Schwestern ein und nahm den Namen Konstantia an.<BR \/><BR \/>Nach Ausbildungen als Arbeitslehrerin und Altenpflegerin arbeitete sie in sozialen und pflegerischen Einrichtungen. Ihre Berufung zur Seelsorgerin fand sie in der Pfarrei Innsbruck-Saggen, wo Schwester Konstantia von 1972 bis 1983 wirkte. Als Pfarrschwester leitete sie die Caritas sowie die Kinder- und Jugendarbeit. Kranke und alte Menschen lagen ihr besonders am Herzen; sie suchte sie persönlich auf und fuhr dabei konsequent mit dem Fahrrad. „Sie erkannte nicht nur Not, sondern kam sofort ins Tun“, sagt ihr Biograf Kolozs.<BR \/><BR \/>Bald wurde die Diözese Innsbruck auf die kontaktfreudige und innovative Ordensfrau aufmerksam. Nach elf Jahren in der Pfarrei wechselte Schwester Konstantia in den diözesanen Dienst. Dort leistete sie Pionierarbeit in der Seniorenseelsorge und beim Aufbau der Tiroler Hospizbewegung.<h3>\r\nMitbegründerin der Notburga-Gemeinschaft<\/h3>Dass die Ordensfrau – wenn es sein musste – hartnäckig sein und „nerven“ konnte, bewies sie mit der Notburga-Gemeinschaft. Obwohl die kirchliche Obrigkeit dafür zuerst wenig Begeisterung zeigte, gründete sie zusammen mit Kaplan Ludwig Penz im Jahr 1993 jene Vereinigung von Frauen, die nach dem Vorbild der Tiroler Volksheiligen durch Gebet und Werke der Barmherzigkeit Notleidenden, Kranken und Einsamen beisteht. Ihren Sitz hat die Gemeinschaft in Eben, wo die Gebeine der Heiligen ruhen. Dorthin, an den Achensee, übersiedelte Sr. Konstantia nach ihrer Pensionierung im Jahr 2002. Sie wirkte als geistliche Mutter der Gemeinschaft und betreute das Notburga-Museum. <BR \/><BR \/>Am 25. November 2023 starb sie in Innsbruck. Kolozs: „Sie bleibt ein Vorbild für viele, von denen manche sie als Heilige des Alltags bezeichnen.“