Schwester zu 20 Monaten Haft verurteilt

Tut sie das nicht, ist die Bewährung nichtig, und die Frau muss die Strafe antreten. Ihre beiden Brüder hatten sich ins Verfahren eingelassen. Der Richter verfügte, dass die Frau den Nebenklägern je 10.000 Euro Schadenersatz zahlen muss. Allerdings ist das Urteil vorerst nicht rechtskräftig, die Frau kann es anfechten.Wie berichtet, hatte ein Ehepaar aus Kalabrien, das sich jeweils mehrere Monate im Jahr in Südtirol aufhielt, in einer Filiale der Südtiroler Volksbank ein Konto eröffnet. Dort hatte es seine sämtlichen Ersparnisse in Höhe von rund 480.000 Euro deponiert. Das Konto lautete auf die Namen der 3 Kinder, eine Tochter und 2 Söhne.Dann aber soll es sich die Mutter der 3 künftigen Erben anders überlegt und die Tochter beauftragt haben, das Geld wieder aufs elterliche Konto zurückzuüberweisen. Daraufhin soll die Tochter nach Südtirol gereist und das Konto geleert haben. Auf dem elterlichen Konto soll das Geld aber nie eingelangt sein.Ihre Brüder erstatteten Anzeige, die Bozner Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Doch es konnten nur mehr 186.000 Euro auf einem Bankkonto sichergestellt werden. Dieses Geld wurde vorsorglich beschlagnahmt. Zum Verbleib der restlichen Summe befragt, soll die Frau angegeben haben, diese in einer Kryptowährung angelegt und sich dabei verspekuliert zu haben.Der Richter hob die Beschlagnahme der 186.000 Euro mit dem Urteil auf. Er verfügte, dass die Frau die Prozesskosten tragen muss. Auch schickte er die Akte zurück an die Staatsanwaltschaft, damit diese die Aussage eines Zeugen auf mögliche Ungereimtheiten, die strafrechtlich relevant sein könnten, überprüfen kann.