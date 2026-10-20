Warum nur kehren Frauen, die Opfer von Gewalt geworden sind, zum Gewalttäter zurück? In welchem Teufelskreis sind sie gefangen? <BR \/><BR \/>Wie aus der jüngst veröffentlichten ASTAT-Studie zur leidlichen Thematik Gewalt an Frauen ersichtlich wird, kehrt rund jedes vierte weibliche Gewaltopfer (bzw. 27 Prozent der betroffenen Frauen), das aus einer geschützten Einrichtung entlassen wird, wieder in die frühere Wohnung zum altbekannten Gewalttäter zurück. Die restlichen Frauen finden eine andere Lösung. „Die Gründe für dieses nach außen hin zuweilen unverständliche Muster sind vielfältig und je nach persönlicher Lage unterschiedlich“, sagt dazu Ulrike Oberhammer, Präsidentin des Landesbeirates für Chancengleichheit für Frauen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1374975_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In vielen Fällen würden die gewalttätigen Partner Besserung geloben. „Sie streuen den Frauen Rosen und geben ihnen mitunter auch zu verstehen, ohne sie nicht mehr leben zu wollen“, erklärt Oberhammer. Häufig seien hier starke manipulative Kräfte am Werk. Die betroffenen Frauen schenken ihren gewalttätigen Partnern dann oft auch das Vertrauen – wohl auch in Ermangelung einer Alternative. „Natürlich wird ihnen auch oft gedroht oder Druck aufgebaut“, sagt Oberhammer, „etwa wenn Kinder mit im Spiel sind oder wenn eine ökonomische Abhängigkeit der Frau besteht“. Auch ein häufiges Muster: Gewalt nimmt man als gegeben hin, wenn man es nicht anders kennt. <BR \/><BR \/>„Wünschenswert wäre, dass es einerseits mehr Einrichtungen für Gewaltopfer gibt und andererseits, dass den Tätern viel mehr abverlangt wird“, zeigt Oberhammer auf und nennt Dinge wie verpflichtende Antigewalttrainings oder wirkungsvollere Sanktionen wie beispielsweise den Führerscheinentzug. <BR \/><BR \/>Wie aus den aktuellen Daten hervorgeht, haben die Wohnungseinrichtungen im vergangenen Jahr 172 betroffene Frauen sowie 137 Kinder aufgenommen. Die Aufenthaltsdauer in den geschützten Einrichtungen erstreckte sich von wenigen Tagen bis hin zu über einem Jahr. In der Regel ist die maximale Aufenthaltsdauer auf 180 Tage bzw. sechs Monate festgelegt, bei besonderem Schutzbedarf kann dieser Zeitraum verlängert werden.