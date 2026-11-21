Ein neuer Text mit dem übergreifenden politischen Konferenzbeschluss wurde immer noch nicht veröffentlicht. Nach offizieller Planung hatte die COP31 am Freitag um 18.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MEZ) enden sollen. Wie bei den Weltklimakonferenzen seit Jahren üblich, wurde jedoch überzogen. Nun wird allerdings noch eine zweite Nacht um die Beschlüsse gerungen.<BR \/><BR \/>Zentraler Streitpunkt ist ein Beschluss zu den fossilen Energieträgern, den Haupttreibern der fortschreitenden Erderwärmung. Die Europäische Union und andere Länder wie die kleinen Inselstaaten wenden sich entschieden dagegen, dass in dem am Donnerstagnachmittag veröffentlichten überarbeiteten Beschlussentwurf das Bekenntnis zum globalen Ausstieg aus den fossilen Energieträgern nicht mehr enthalten war. Damit würde die Konferenz hinter dem Stand von 2023 zurückbleiben, als bei der COP28 in Dubai erstmals ein ausdrückliches Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Öl und Gas gelungen war.<BR \/><BR \/>Während EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra am Samstag ein Scheitern der Klimakonferenz nicht ausschloss, wenn keine zufriedenstellende Einigung erzielt werde, rief der türkische COP31-Präsident Murat Kurum die Verhandler eindringlich zu Kompromissen auf. Gegen einen Beschluss gegen fossile Energien sperrt sich insbesondere der weltgrößte Rohöl-Exporteur Saudi-Arabien.<BR \/><BR \/>Der Klimaminister des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes Irland, Darragh O'Brien, betonte, dass die EU mit ihrer Position mitnichten allein da stehe. „Es gibt uns und viele andere Gruppen“, nach seinen Schätzungen rund 130 der fast 200 Staaten bei den Klimaverhandlungen. So sprach der Klima-Minister des kleinen Inselstaats Tuvalu, Maina Talia, von der Überschreitung einer „roten Linie“.<BR \/><BR \/>Deutschlands Umweltminister Carsten Schneider forderte eine angemessene Reaktion der COP31 darauf, dass die Menschheit zumindest zeitweise das im Pariser Klimaabkommen festgeschriebene Ziel verfehlen wird, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. „Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis erzielen, das uns allen hilft, mit dem Überschießen umzugehen und den Weg zu vermeiden, auf dem wir verbrennen“, sagte Schneider der Nachrichtenagentur AFP.<BR \/><BR \/>Seine Forderung wurde durch einen Auftritt der sogenannten Koalition für hohe Ambitionen (High Ambition Coalition, HAC) unterstrichen. Ihre Vertreter gingen gemeinsam zur COP-Präsidentschaft, um ihre Forderungen nach einem Signal gegen fossile Energien und andere ehrgeizige Klima-Ziele zu unterstreichen.<BR \/><BR \/>Kurum rief die Verhandler zu einer pragmatischen Herangehensweise auf. In den vergangenen Stunden seien „sehr gute Fortschritte“ beim Verhandlungsthema Elektrifizierung sowie eine „Vereinbarung“ zum umstrittenen Thema CO2-Abscheidung errungen worden. Wenn diese Vereinbarungen umgesetzt würden, könnten die globalen Treibhausgasemissionen um 30 Prozent verringert werden. „Das ist wertvoller als alles andere“, warb Kurum um Zustimmung. Wegen des Streits um Formulierungen zur Abkehr von den fossilen Energien sollten die Verhandler keine „Sackgasse“ riskieren.<BR \/><BR \/>Die EU und andere Staaten sind auch beunruhigt wegen einer möglichen Aufweichung der Klimaschutz-Beschlüsse durch Formulierungen zur Nutzung von sogenannten CCUS-Technologien. Der bisherige Beschlussentwurf sah keine Begrenzung dieser Technologien zur CO2-Abscheidung, -Lagerung und -Nutzung auf diejenigen Sektoren vor, in der klimaneutrale Alternativen kaum verfügbar sind. Die Kritiker warnten, dies könnte als Hintertür für den Erhalt der fossilen Industrie genutzt werden.<BR \/><BR \/>Statt auf grundsätzliche Positionierungen gegen fossile Energien setzt die COP-Präsidentschaft auf ein globales Elektrifizierungsziel als Beitrag zu einer Energiewende. Der Strom-Anteil am Endenergieverbrauch soll demnach von derzeit rund 20 auf 35 Prozent im Jahr 2035 steigen. Dies würde nach Darstellung der COP-Präsidentschaft zu einer Verringerung des weltweiten Konsums von Kohle, Öl und Gas führen.