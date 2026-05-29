Die gute Nachricht zuerst: Wie die Verbraucherzentrale in einer Aussendung unterstreicht, seien die Preise in den meisten Schwimmbädern im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben oder sogar gesenkt worden. Allerdings nicht in allen Bereichen. Insbesondere bei Erwachsenen-Tageskarten, Familieneintritten sowie bei zeitlich begrenzten oder vergünstigten Nachmittags-Eintritten habe es deutliche Preiserhöhungen gegeben. Im Vergleich zur Saison 2025 stehe hier ein durchschnittliches Plus von 2,31 Prozent zu Buche. <BR \/><BR \/>In absoluten Zahlen liegt der Preis für eine Tageskarte für Kinder zwischen 3 Euro und 6,50 Euro, jener für Erwachsene zwischen 6 Euro und 10,90 Euro. Die Preise für Saisonkarten bewegen sich bei Kindern zwischen 35 und 129 Euro, bei Erwachsenen hingegen zwischen 70 Euro und 186 Euro.<BR \/><BR \/>Angesichts der allgemeinen Entwicklung der vergangenen Jahre können diese Preise laut Einschätzung der Verbraucherzentrale als moderat eingestuft werden. Höhere Entgelte seien hingegen weiterhin vor allem bei ganzjährig geöffneten Schwimmbädern und Badeanlagen zu entrichten, deren Führung aufgrund ihres erweiterten Angebots und höherer Betriebskosten kostenspieliger ist.<BR \/><BR \/>Der gesamte Preisvergleich ist auf der <a href="https:\/\/www.consumer.bz.it\/de\/freischwimmbaeder-suedtirol-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Homepage der Verbraucherzentrale<\/a> einsehbar. Schwimmbäder, die zum Zeitpunkt der Erhebung ihre Eintrittspreise noch nicht bestimmt hatten, werden demnächst ergänzt.