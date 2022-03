Schwurgericht am Tatort: Lokalaugenschein in der Runkelsteiner Straße

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die Staatsanwaltschaft hat die Beschlagnahme der Wohnung in der Runkelsteiner Straße 22 in Bozen, in der die Familie Neumair wohnte, bis heute aufrecht gehalten. Inzwischen wäre das Schwurgericht für eine eventuelle Aufhebung der Maßnahme zuständig. Es ist aber anzunehmen, dass dies erst geschehen wird, nachdem sich das Gericht vor Ort umgesehen hat. Es wäre nicht das erste Mal in Südtirol, dass ein Schwurgericht einen Lokalaugenschein am Schauplatz eines Verbrechens durchführt. Erst vor wenigen Jahren verließ das Gericht im Mordfall Alessandro Heuschreck den Schwurgerichtssaal, um die Wohnung zu besichtigen, in der sich die Tat ereignet hatte.Benno Neumair, der sich seit Freitag wegen des Mordes an seinem Vater Peter Neumair und seiner Mutter Laura Perselli vor Gericht verantworten muss, hatte in seinem Geständnis genau beschrieben, wo in der Wohnung er die beiden getötet hatte. Die Forensiker des RIS aus Parma hatten auch biologische Spuren sichergestellt, die seine Version großteils untermauern.Die Spurensicherer waren die letzten, die die Wohnung betreten haben, bevor sie versiegelt wurde. Somit ist heute alles noch so, wie die Fahnder es zurückgelassen haben – für das Schwurgericht also eine wertvolle Gelegenheit, mit eigenen Augen die Räumlichkeiten zu sehen, in denen die Familie gelebt und in denen die Eltern von Benno Neumair ihr Leben verloren haben.Am 18. März wird das Schwurgerichtsverfahren am Landesgericht mit der Anhörung der ersten Zeugen fortgesetzt. Zuerst werden die Carabinieri aussagen – über all ihre Ermittlungsschritte, angefangen mit dem Tag, an dem Benno Neumair bei ihnen die Vermisstenmeldung für seine Eltern machte, über die ersten Verdachtsmomente, die auf ein Verbrechen hindeuteten, die lange und komplexe Suche nach Peter Neumair und Laura Perselli, bis zur Verhaftung von Benno Neumair und der Sicherung aller Spuren bzw. Beweismittel. Das ist der wahrscheinlichste Moment, an dem Richter und Geschworenen beschließen dürften, sich die Örtlichkeiten persönlich anzuschauen.

