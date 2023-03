Foto: © Jimmy Milanese

Foto: © Jimmy Milanese

Der Zusammenprall ereignete sich an der Mebo-Ausfahrt Eppan. Ein Lieferwagen prallte dabei mit einem Scooterfahrer zusammen. Der Scooterfahrer wurde dabei zu Boden geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf.Nach der Erstversorgung der Einsatzkräfte wurde der Scooterfahrer er ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Im Einsatz standen das Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr Frangart und die Carabinieri.An dieser Kreuzung ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Unfällen gekommen, sodass letzthin eine Geschwindigkeitsbeschränkung eingeführt wurde. Zudem sind mittelfristig 2 weitere Kreisverkehre geplant, um die Stelle zu entschärfen.