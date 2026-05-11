Ob Laufen oder Gehen: Beim diesjährigen „Scout Run“ stand das gemeinsame Engagement im Vordergrund. Die Südtiroler Pfadfinderschaft organisierte das Benefiz-Event zugunsten von Peter Pan – Vereinigung für krebskranke Kinder in Südtirol EO.<BR \/><BR \/>„Hinter der Krankheit von betroffenen Kindern und Jugendlichen steht immer auch eine Familie, die mit großen Herausforderungen konfrontiert ist. Unterstützung, Verständnis und Zusammenhalt sind deshalb für viele Betroffene besonders wertvoll“, betonte Beatrice Guerra, die Vizepräsidentin von Peter Pan, im Rahmen der Veranstaltung.<h3>Ein Lauf für alle Generationen<\/h3>Die Veranstaltung, die um 10 Uhr eröffnet wurde, war bewusst offen für alle Altersgruppen und körperlichen Voraussetzungen gestaltet. Das Teilnehmerfeld spiegelte das wider: Die jüngste Teilnehmerin war die erst drei Monate alte Ida, während die fast 70-jährige Beatrice Guerra selbst drei Runden absolvierte.<BR \/><BR \/>„Die betroffenen Kinder und Jugendlichen begegnen ihrer Lebensrealität jeden Tag mit bemerkenswerter Stärke, Mut und Lebenswillen“, so Guerra weiter. Die positive und gemeinschaftliche Stimmung trug dazu bei, dass die letzten Teilnehmer kurz vor 12 Uhr unter großem Applaus das Ziel erreichten.<h3>\r\nBeeindruckende Bilanz: 772 Kilometer<\/h3>Insgesamt legten die Läuferinnen und Läufer beim Scout Run beachtliche 772 Kilometer zurück. Den Spitzenwert sicherte sich der Teilnehmer Peter, der mit 13 Runden fast die Distanz eines Halbmarathons bewältigte.<BR \/><BR \/>Für die Organisatoren war die Wahl des Partners eine Herzensangelegenheit: „Als Kinder- und Jugendorganisation war es uns ein besonderes Anliegen, eine Vereinigung zu unterstützen, die sich mit großem Engagement für Kinder und Jugendliche einsetzt und deren Leben nachhaltig positiv begleitet“, erklärte Simon Lemayr von der Südtiroler Pfadfinderschaft.<BR \/><BR \/>Die Pfadfinder bedanken sich abschließend herzlich bei allen Teilnehmern, Helfern und Unterstützern, die diesen erfolgreichen Tag für den guten Zweck möglich gemacht haben.