Screening Days: Mehr als 20.000 Hepatitis-C-Tests in Südtirol

„Sind auf dem richtigen Weg“

Am Wochenende haben sich bei den Screening Days 2907 Menschen auf Hepatitis C testen lassen. Damit beläuft sich die Gesamtanzahl der Beteiligten bereits auf über 20.000 Personen.An den Screening Days vom vergangenen Freitag und Samstag haben sich mehr Frauen beteiligt, insgesamt 1650 (56,76 Prozent). Die meisten Frauen, nämlich 1038, gehörten den Jahrgängen von 1969 bis 1979 an, 612 waren zwischen 1980 und 1989 geboren.Weiters nahmen auch 1257 Männer (43,24 Prozent) daran teil. Auch hier waren die Jahrgänge von 1969 bis 1979 stärker vertreten als jene von 1980 bis 1989, nämlich 787 im Vergleich zu 470. Das Durchschnittsalter betrug bei beiden Geschlechtern am Freitag, 14. April 46 Jahre und am Samstag, 15. April 45 Jahre.„Es ist ein gutes Ergebnis, dass wir bereits genau einem Monat nach Kampagnenstart über 20.000 Hepatitis-C-Vorsorgetests durchgeführt haben. Wir befinden uns ganz eindeutig auf dem richtigen Weg“, äußert sich dazu Elke Maria Erne, Primarin der Abteilung für Infektionskrankheiten des Krankenhauses Bozen und Verantwortliche für das Vorsorgeprogramm. „Die betroffene Bevölkerungsgruppe hilft uns damit sehr. Dank dieses Beitrages sind wir dazu in der Lage, die Ausbreitung von HCV in Südtirol drastisch zu reduzieren.“Das kostenlose Screening auf Hepatitis C wird auf alle Fälle noch bis Jahresende fortgesetzt. Der Test auf HCV kann auch mit anderen geplanten Blutuntersuchungen kombiniert werden.Weitere Infos zum kostenlosen Hepatitis-C-Screening finden Sie auf der Website www.sabes.it/hcv