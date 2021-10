Sebastian Fitzek und die Sache mit dem Blut

„Damit habe ich überhaupt kein Problem“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Sonst hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht erst diesen wahnwitzigen Gedanken, Tiermedizin studieren zu wollen, in die Tat umgesetzt. Das habe ich 3 Monate gemacht und dann gemerkt: “Das ist überhaupt nichts für mich. Aber nicht wegen des Blutes.“Beim Sezieren eines Hundes seien es tatsächlich eher die Dämpfe gewesen, also das Formalin, das er nicht habe aushalten können. Außerdem sei er jemand, der sich gern Dinge selbst erschließe, auch mithilfe von Literatur und Mentoren.„Das war bei diesem Studium schlecht möglich“. Fitzek hat schon etliche Bestseller geschrieben. Am kommenden Mittwoch wird er 50 Jahre alt. Demnächst erscheint sein neues Buch „Playlist“ , zudem wird er Moderator der Fernsehsendung „Riverboat“.

apa