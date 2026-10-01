„Als in Haslach nur wenige Rücksiedlerfamilien lebten, gelang es mit viel Einsatz, etwas mehr als ein Dutzend Mitglieder für den neuen Chor zu gewinnen“, erinnerte Robert Auer, eines der Gründungsmitglieder, an die Anfänge, als der Chor noch Haslacher Singkreis hieß. Aus diesen bescheidenen Anfängen sei eine Gemeinschaft gewachsen, die das kulturelle Leben in Haslach seit sechs Jahrzehnten mitpräge. Heute zählt der Chorylus Haslach mehr als 40 Sängerinnen und Sänger.<BR \/><BR \/>Ein filmischer Zusammenschnitt der vergangenen 20 Jahre sorgte beim Jubiläumsfest für besondere Momente und weckte bei vielen Sängerinnen und Sängern Erinnerungen. Einen Blick nach vorne warf Obmann Christian Notdurfter: „Wir wollen weiterhin gemeinsam singen, die Gemeinschaft pflegen, Neues schaffen und dabei vor allem eines nicht vergessen: den Spaß am gemeinsamen Tun.“<BR \/><BR \/>Derzeit bereitet der Chorylus Haslach unter der Leitung von Armin Thomaser seine nächste Konzertreihe vor. Am 11., 16. und 20. Dezember stehen drei Aufführungen auf dem Programm. Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben.<h3>\r\nDer Chor sucht neue Sängerinnen und Sänger<\/h3>Wer gerne singt und Lust hat, Teil des Chorprojekts zu werden, ist eingeladen, sich bei Armin Thomaser zu melden: 335 5464689 oder chorlus.haslach@gmail.com.