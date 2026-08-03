Es handelt sich um Federico Romualdi, Giampiero Colasanti, Daniela Bellanca, Paolo Cosci, Graziella Baldini und Stefania Laurenzi.<BR \/><BR \/>Während die Ermittlungen zur genauen Unfallursache weiterlaufen, wird das Ausmaß der Tragödie immer deutlicher. Familien verlieren geliebte Menschen, Gemeinden trauern um bekannte Persönlichkeiten. Die Opfer kamen aus unterschiedlichen Orten – ihre Schicksale sind nun durch diesen tragischen Unfall miteinander verbunden.<h3>\r\nFederico Romualdi: Ein Leben zwischen Beruf und Fußball<\/h3>Unter den Todesopfern ist Federico Romualdi, 37 Jahre alt, aus Amatrice. <BR \/><BR \/>Beruflich arbeitete er als Fahrer, vielen Menschen war er aber auch aus dem Amateurfußball der Region Rieti bekannt.<BR \/><BR \/>Romualdi spielte für mehrere Vereine und war in der lokalen Fußballszene ein vertrautes Gesicht. Sein Tod hat in Amatrice große Trauer ausgelöst. In der Stadt, die 2016 durch das schwere Erdbeben erschüttert wurde, war er vielen Menschen bekannt und geschätzt.<h3>\r\nGiampiero Colasanti: Ein bekanntes Gesicht in Labro<\/h3>Auch Giampiero Colasanti, 56 Jahre alt, verlor bei dem Unfall sein Leben. Er lebte in der kleinen Gemeinde Labro in der Provinz Rieti und arbeitete im Bereich des Güterverkehrs.<BR \/><BR \/>In seiner Heimatgemeinde war er eine bekannte Persönlichkeit. Die Nachricht von seinem Tod hat die Menschen dort tief getroffen.<h3>\r\nDaniela Bellanca: 57-Jährige aus der Provinz Rom<\/h3>Zu den sechs Verstorbenen gehört auch Daniela Bellanca, 57 Jahre alt, aus der Provinz Rom.<BR \/><BR \/>Sie befand sich in einem der am Unfall beteiligten Fahrzeuge und erlag den schweren Verletzungen, die sie bei dem Aufprall erlitt.<h3>\r\nPaolo Cosci und Graziella Baldini: Ein Ehepaar aus Massa Carrara<\/h3>Besonders bewegend ist das Schicksal von Paolo Cosci und seiner Ehefrau Graziella Baldini. Das Ehepaar aus Massa Carrara war gemeinsam unterwegs, als es in den Unfall verwickelt wurde. Beide waren 61 Jahre alt.<BR \/><BR \/>Die Identifizierung der beiden gestaltete sich schwierig, da bei den Verstorbenen zunächst keine Dokumente gefunden wurden. Der Sohn war nach Bekanntwerden des Unfalls sofort zum Krankenhaus in Terni gefahren. Zunächst schien es, als würden seine Eltern nicht auf der Liste der Opfer aufscheinen.<BR \/><BR \/>Als er bereits auf dem Weg zurück nach Perugia war, erhielt er einen Anruf eines Arztes. Dieser fragte ihn, ob seine Eltern Tätowierungen hätten. Der Sohn bestätigte dies, kehrte zurück – und musste die furchtbare Gewissheit erfahren.<BR \/><BR \/>Paolo Cosci und Graziella Baldini konnten anhand ihrer Tätowierungen identifiziert werden. Cosci verstarb nach dem Transport in das Krankenhaus Santa Maria. Seine Ehefrau starb noch an der Unfallstelle.<h3>\r\nStefania Laurenzi: Aus dem Fahrzeug geschleudert<\/h3>Das sechste Opfer ist Stefania Laurenzi, 59 Jahre alt, aus Rom.<BR \/><BR \/>Ihr Name wurde in den Stunden nach dem Unfall bestätigt und vervollständigte die Liste der Menschen, die bei dem schweren Zusammenstoß ums Leben kamen. Die Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls aus einem der beteiligten Fahrzeuge geschleudert und später identifiziert.<h3>\r\nEine Tragödie, die ganz Italien erschüttert<\/h3>Der Unfall zwischen Rieti und Terni hat nicht nur sechs Menschenleben gefordert, sondern auch Familien und ganze Gemeinschaften erschüttert. Von Amatrice über die Provinz Rieti bis nach Massa Carrara und Rom reicht die Trauer um Menschen, die plötzlich aus dem Leben gerissen wurden.<BR \/><BR \/>Während die Ermittler weiterhin versuchen, die genaue Dynamik des Unfalls zu klären, bleiben vor allem die Geschichten der Opfer zurück: Menschen mit Familien, Berufen, Leidenschaften und Freunden – sechs Leben, die viel zu früh endeten.