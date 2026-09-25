<BR \/>Es sei noch unklar, ob sich die Bewohner zum Zeitpunkt der Explosion im Gebäude aufhielten, sagte eine Feuerwehrsprecherin. Der Eigentümer der Erdgeschosswohnung, Mathaios Artavanis, sagte der Zeitung „Kathimerini“, er habe seit dem Morgen erfolglos versucht, das ältere Paar in der Wohnung im Obergeschoss zu erreichen. Die beiden seien etwa 70 Jahre alt. Athens Bürgermeister Haris Doukas teilte unterdessen einem örtlichen Radiosender mit, die Stadtplanungsbehörde der griechischen Hauptstadt sei mobilisiert worden, um die Standfestigkeit der umliegenden Gebäude zu überprüfen.<BR \/><BR \/>Die Explosion wurde nach ersten Ermittlungen durch ein Gasleck ausgelöst. Das Gebäude stürzte teilweise ein, mehrere Nachbarhäuser wurden beschädigt. Zwei Bewohnerinnen benachbarter Gebäude kamen laut einem Fernsehbericht mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Auch ein Passant wurde demnach leicht verletzt.<BR \/><BR \/>Das historische Viertel Plaka, in dem sich die Explosion ereignete, ist bei Touristen sehr beliebt. Es liegt in der Nähe des Hadrianstors, eines der wichtigsten Bauwerke aus der römischen Zeit in Athen. Die unmittelbar in der Nähe gelegene Akropolis wurde im Jahr 2025 von 4,5 Millionen Touristen besichtigt.