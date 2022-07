See auf der Marmolata: Virales Foto stammt aus dem Jahr 2009

Das Bild zeigt einen See auf dem Marmolata-Gletscher und ging in den vergangenen Tagen im Internet viral, nachdem es Extrembergsteiger Reinhold Messner auf Instagram gepostet hatte. Zu dem Foto schrieb Messner, dass sich der See in Folge der Hitze aus Schmelzwasser gebildet habe, bevor es schließlich zu dem verheerenden Gletscherbruch an der Punta Rocca gekommen sei, bei dem 11 Menschen ihr Leben verloren haben. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtet, wurde nun von Lawinenexperten aus Arabba bestätigt, dass es sich bei dem Bild um ein Foto aus dem Jahr 2009 handelt. Die Schneedecke, wie sie auf dem Bild zu sehen ist, sei nicht vergleichbar mit jener des heurigen Sommers.Ausgelöst hat dieses Missverständnis die Erklärung des Südtiroler Alpinisten Hanspeter Eisendle, dass sich im Mai 2022 auf der Südseite der Punta Rocca ein ähnlicher See gebildet habe, wie er im Foto zu sehen ist. Allerdings habe er von diesem See kein Foto gehabt.Die Lawinenexperten stellen in Zweifel, dass ein Schmelzwasserdepot etwas mit dem Gletscherbruch am 3. Juli zu tun haben könnte.