Seelsorger von Benno Neumair will aussagen

Am 6. Juli findet der nächste Prozesstag im Mordfall Perselli/Neumair statt. Wie bekannt, muss sich Benno Neumair des zweifachen Mordes an seinen Eltern verantworten.An diesem Prozesstag soll auch der bekannte Seelsorger Don Giudo Todeschini in den Zeugenstand treten, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet.Benno Neumair soll demnach schon seit mehreren Monaten Trost im Glauben suche.Don Guido Todeschini ist bereits seit Jahrzehnten Priester. Nicht zum ersten Mal begleitet einen Mörder. So gewährte er etwa auch Pietro Maso religiösen Beistand.