Segelflieger-Absturz im Pustertal: Leichen werden obduziert

Die Leichen der 2 abgestürzten deutschen Segelflieger in Welsberg sollen am heutigen Donnerstag obduziert werden, das hat der Staatsanwalt angeordnet. Nach der Bergung wurden sie zu diesem Zweck ins Krankenhaus von Innichen gebracht.Was die genaue Ursache für den tragischen Absturz des Segelflugzeuges ist, ist Gegenstand von Ermittlungen.Wie berichtet sind am Dienstagabend 2 bundesdeutsche Urlaubsgäste, ein 51-jähriger und ein 17-jähriger, auf dem Rückflug nach Nikolsdorf in Osttirol mit ihrem Segelflieger beim Lutterkopf in Welsberg abgestürzt Am Dienstagabend startete eine großangelegte Suchaktion, die in der Nacht abgebrochen werden. Erst am Mittwochmorgen konnte weitergesucht werden.Die Finanzwache ortete mit einer speziellen Antenne am Hubschrauber das abgestürzte Segelflugzeug. Es lag auf rund 2000 Meter Meereshöhe – 100 Meter unter dem Lutterkopf. Die 2 Personen konnten nur mehr tot geborgen werden.