Wo er gestartet war, ist noch Teil der Ermittlungen. Das Flugzeug dürfte jedenfalls am Sonntag abgestürzt sein.<h3>\r\nUnglücksursache noch unklar<\/h3>Laut tt.com vermutete man den verschollenen Flieger zuerst in Obernberg. Polizei, Bergretter und zwei Hubschrauber machten sich sofort auf die Suche. Um 8.45 Uhr wurde das Wrack dann im Grieser Ortsteil Vinaders in alpinem Gelände gefunden. „Der Pilot und einzige Insasse des Flugzeuges konnte nur noch tot geborgen werden“, berichtet die Polizei. <h3>\r\nViele Fragen noch offen<\/h3>Eine Obduktion wurde angeordnet. Wie die Polizei gegenüber STOL mitteilte, wird die Identität des Mannes erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht, bei dem Opfer soll es sich aber um einen österreichischen Staatsbürger handeln.<BR \/><BR \/>Zur Unglücksursache gab es noch keine Informationen. Die Flugunfallkommission hat gemeinsam mit der Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Mit einem Ergebnis sei erst in den nächsten Tagen zu rechnen. <h3>\r\nZweites Segelflug-Unglück innerhalb 48 Stunden<\/h3>Es ist dies das zweite Unglück dieser Art innerhalb von 48 Stunden. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/segelfliegerabsturz-am-nonsberg-trauer-um-unternehmer-aus-der-schweiz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a> stürzte am Samstag gegen 16 Uhr ein Segelflieger am Monte Pin auf etwa 2.000 Metern Höhe im Gemeindegebiet von Livo am Trentiner Nonsberg ab. Die Rettungskräfte waren sofort ausgerückt, doch für den Piloten kam jede Hilfe zu spät: Er starb an der Absturzstelle.