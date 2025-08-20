<BR \/>Gegen 13.45 Uhr kam es im Bereich unterhalb des Wanderwegs zur Gehrenspitze auf über 2.000 Metern zum Absturz des Segelflugzeugs. Ein Wanderer, der den Absturz beobachtete, setzte die Rettungskette in Gang. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202712_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Pilot des Segelflugzeugs erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen. Bei dem Mann dürfte es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um einen deutschen Staatsbürger handeln. Die Behörden hatten die Angehörigen noch nicht informierte, weshalb noch keine Informationen über die Identität des Deutschen preisgegeben wurden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202715_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen für Luftfahrtunfallanalyse durchgeführt. Am Dienstag wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202718_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Unfall hatte einen Großeinsatz ausgelöst, an dem die Freiwillige Feuerwehr sowie die Bergrettung Leutasch, der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“ und der Polizeihubschrauber „Libelle“ beteiligt waren.