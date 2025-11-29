Wegen technischer Probleme habe sich der Pilot zu der Außenlandung entschieden, sagte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten auf APA-Anfrage. Es habe weder einen Sach- noch einen Personenschaden gegeben. Die Autobahn wurde vorübergehend gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Klagenfurt kam.<BR \/><BR \/>Laut Polizei landete die Maschine im Gemeindegebiet von Stossau, das zu Hohenthurn (Bezirk Villach Land) gehört. Zu der Notlandung kam es laut ÖAMTC kurz vor 16.00 Uhr. Der Verkehr konnte zwischen Hermagor und Arnoldstein zunächst an dem Unglücksflieger vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr schleppte das Flugzeug ab etwa 16.20 Uhr ab, die Autos konnten im Schritttempo folgen.<BR \/><BR \/>Es bildete sich ein rund drei Kilometer langer Stau. Der Autobahnbetreiber Asfinag informierte gegen 17.00 Uhr, dass das Flugzeug entfernt worden und der Fahrstreifen wieder frei sei. Der Stau löste sich langsam wieder auf.