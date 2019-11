Segelverein Reschensee verabschiedet sich von tödlich verunglückten Freund

Bewegender Abschied von dem begeisterten Segler Peter Oberhofer, der am Dienstag, wie berichtet, bei einem tragischen Unfall in Landeck in Nordtirol ums Leben gekommen ist: Die Fahne des Segelvereins ist auf Halbmast gesetzt, das Boot von Oberhofer wird am Donnerstag Nachmittag in Graun noch einmal aufgeriggt und mit einem Trauerflor versehen.