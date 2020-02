„Sehe keine Probleme für den Skitourismus“

Günther Aigner ist Skitourismusforscher beim Forum Zukunft Skisport in Kitzbühel. Und der Skisport, so sagt er, ist allen Unkenrufen zum Trotz in absehbarer Zeit nicht in Gefahr. Denn vom Naturschnee sei man unabhängig, und die Temperaturen in den Bergen seien immer noch ausreichend tief. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.